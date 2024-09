Bracconiere con richiamo illecito abbatteva specie non previste in calendario

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di lunedì 9 settembre 2024) NEVIANO – La stagione della caccia non è nemmeno ancora partita e già si registrano i primi casi di bracconaggio. Con tanto di denuncia che ha riguardato, nel caso in questione, un 66enne. È successo nelle campagne di Neviano e a finire nei guai è stato un uomo residente proprio in zona