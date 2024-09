Borsa | Milano allunga il passo +115% corrono Nexi e Bps

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Piazza Affari si mantiene in rialzo (Ftse Mb +1,15% a 33.678 punti) al traguardo di metà seduta con il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in ulteriore allargamento a 145,3 punti e il rendimento annuo italiano in crescita di 5 punti al 3,67% e quello tedesco di 5 punti al 2,22%. In luce(+2,33%) seguita a ruota da Popolare Sondrio (+2,17%), Bper (+2,14%), Unicredit (+1,99%) e Unipol (+1,95%). Al di fuori del comparto finanziario si evidenziano invece Prysmian (+1,76%) e Tenaris (+1,71), favorita dal calo delle quotazioni del ferro e dell'acciaio). Acquisti anche su Intesa (+1,7%), Mediobanca (+1,67%) e Banco Bpm (+1,39%), mentre appare più cauta Mps (+1,12%). Pochi i segni meno, limitati a Moncler (-0,28%), Enel (-0,23%) ed Erg (-0,16%).