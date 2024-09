Borsa | Milano accelera +06% acquisti su Unicredit e Bper

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Allunga il passo Piazza Affari nella prima ora di scambi con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,7% a 33.522 punti e il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi in rialzo sopra i 144 punti , con il rendimento annuo italiano in crescita di 3,7 punti al 3,66% e quello tedesco di 5,1 punti al 2,22%. Glisono concentrati su(+1,8%),(+1,75%) e Bps (+1,42%). Più caute (+1,13%) e soprattutto Mps (+0,56%) e Banco Bpm (+0,41%). In luce Tenaris (+1,47%), con il prezzo del minerale di ferro in calo dello 0,95% a 675,5 yuan (85,86 euro) la tonnellata. Bene anche Nexi (+1,4%), Iveco (+1,31%) e Prysmian (+1,15%), pochi i segni meno, limitati a Erg (-0,57%), Enel (-0,33%) e Snam (-0,31%).