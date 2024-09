Boho chic | tutto quel che c' è da sapere dello stile che ha segnato un' epoca compreso come interpretarlo oggi

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sienna Miller ne era l'icona, le gemelle Olsen lo adottarono per poi rinnegarlo, e ora Chemena Kamali lo riporta in auge con la sua prima sfilata per Chloé. È loche, dalla Londra del 2004, arriva ai giorni nostri con ancora qualcosa da insegnarci sulla libera espressione di sé e la possibilità di recuperarela leggerezza che sembrava perduta