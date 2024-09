Boccia la verità sul caso Amici | ci andò una volta ma ecco perché era lì

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 9 settembre 2024) Suldi Maria Rosariae della sua presenza negli studi della trasmissionedi Maria De Filippi, occorre sottolineare che l'imprenditrice campana partecipò al talent-show di Canale 5 come stilista personale della violinista dell'orchestra che accompagnava Renato Zero, ospite in una puntata. Le fotografie pubblicate da, che la immortalano negli studi e nel dietro le quinte, intenta a occuparsi dei costumi - come lascia intendere anche lo scatto di una cartellina ufficiale - sono di fatto autentiche, ma non è mai stata posta in essere un'effettiva collaborazione fra lei e la trasmissione, come segnalato precedentemente sul quotidiano Il Tempo. Si trattò infatti soltanto di un ingresso occasionale, e mai più ripetuto, da parte della stilista al seguito di una orchestrale presente in una puntata per accompagnare al violino il cantautore.