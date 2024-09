Boccardelli Luiss | Dato benvenuto a quasi 4mila matricole molto orgogliosi

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 9 set. – Oggi abbiamo il 4.000 tra lauree triennali e magistrali. Siamo di questo risultato perché abbiamo aperto una nuova stagione nella nostra Università in cui vogliamo abbracciare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, le nuove sfide della società e vogliamo formare dei protagonisti consapevoli che hanno dalla loro un bagaglio di competenze, di strumenti ma anche una visione del mondo basato sull'etica e sul rigore, che sono due temi fondamentali per affrontare le sfide della società. Oggi, inoltre, siamo stati accolti con la notizia di un ulteriore progresso della nostra laurea magistrale in management a livello internazionale, nella ranking Financial Times è arrivata al 25° posto a livello globale.