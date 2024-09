Blatte in cucina e pesce congelato venduto per fresco | multe salate per tre locali

Leggi tutta la notizia su cataniatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) I carabinieri della compagnia di piazza Dante ed i colleghi del nucleo antisofisticazione e sanità di Catania hanno denunciato i titolari di tre ristoranti di, tutti ubicati nella zona pescheria, per le accuse di frode in commercio e per alcune violazioni igienico-sanitarie. Durante