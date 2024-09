Beautiful streaming replica puntata del 9 settembre 2024 | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 9– con la soap americana. Nellaodierna Liam esprime a Wyatt le sue preoccupazioni riguardo a Thomas. Nel frattempo, in casa Forrester regna l’entusiasmo per il ritorno a sorpresa di R.J. in famiglia. Ecco ilper rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate qui.