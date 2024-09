Battaglia ambientalista a Gallarate maxi-corteo per salvare il bosco

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 9 settembre 2024) Presenti 24 ore su 24, al presidio in via Curtatone ai volontari del Comitato Salviamo gli alberi die delle associazioni ambientaliste proseguono la mobilitazione contro il taglio del. All’interno dell’area sugli alberi continua la protesta dei giovani del collettivo Tanuki a cui come succede da giorni alcuni residenti nel quartiere hanno portato il pranzo. Anche ieri sotto la pioggia battente gli attivisti erano al gazebo dove hanno accolto due esponenti del Movimento 5 Stelle, la senatrice Elena Sironi e l’eurodeputato Gaetano Pedullà . Uno degli attivisti in mattinata ha partecipato alla manifestazione podistica GallaRunTen indossando la maglietta del Comitato per sensibilizzare altrisi sul futuro del