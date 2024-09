Aumentano le corse per il trasporto scolastico

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 9 settembre 2024) Via alla presentazione delle domande per usufruire dela San Prisco. Un servizio con tante importanti novità rispetto allo scorso anno. Innanzitutto il servizio è stato potenziato e adesso sono due gli scuolabus attivi, per un totale di 50 posti. Un potenziamento