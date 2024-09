Ast spegne un forno a Terni ' costi energia insostenibili'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arvedi Acciai Specialifermerà uno dei due forni elettrici dell'acciaieria umbra "a causa del perdurare degli altienergetici che non consentono all'azienda di essere competitiva nei confronti delle crescenti importazioni dall'Asia a prezzi stracciati". Lo comunica in una nota la stessa azienda, spiegando di prevedere, "al momento, di fermare unelettrico per una settimana a fine settembre". "Il livello del costo dell'elettrica in Italia, tre volte superiore a quello di altri paesi europei dove sono basati i concorrenti di Aast - si legge -, sta condizionando il piano di rilancio dello stabilimento umbro".