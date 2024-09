Assistenza digitale nasce lo 055 0620088

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 9 settembre 2024) Arezzo, 9 settembre 2024 – Dall’attivazione dello Spid o della PEC alla risoluzione di problemi con gli acquisti online. Per non restare intrappolati nella retelo 055 062 0088. E’ il nuovo servizio di consulenza gratuita per servizi digitali, pubblici e privati, rivolto a tutte le persone in difficoltà con le nuove tecnologie, in particolare anziane e fragili. Chiamando sarà possibile ricevere consigli e informazioni, oppure scoprire il più vicino PuntoFacile per consumatrici e consumatori, uno degli 82 sportelli realizzati grazie alle associazioni dei consumatori creati in tutta la Toscana con Digitalmentis, progetto pilota finanziato dal MIMIT, per l’ai servizi digitali.