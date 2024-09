Asp di Siracusa due concorsi per 150 profili professionali Consulta i bandi

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 9 settembre 2024) Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i duepubblici per titoli ed esami, indetti dall’ASP di, per l’assunzione a tempo indeterminato di 150 unità appartenenti a vari. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 19 settembre. A renderlo noto è stato il Direttore Generale dell’ASP di, Alessandro Caltagirone. Iintegrali,