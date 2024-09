Asili nido al via l' anno educativo 2024-2025 | i numeri

Leggi tutta la notizia su pisatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) E' partito stamani lunedì 9 settembre il nuovoper i nidi d’infanzia del Comune di Pisa. In occasione della prima giornata di riapertura del servizio, in cui in tutte le strutture si è tenuta la Festa dell’accoglienza per le famiglie, l’assessore alle politiche educative Riccardo