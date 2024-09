Ascolti tv | chi ha vinto ieri sera?

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 9 settembre 2024)tv: chi hala gara dell’audience in primata? Sono usciti i dati auditel del prime time. Ecco i risultati della primat in base ai dati di share sul prime time come riportato da davidemaggio.it Notizia in aggiornamento Nellata di, domenica 8 settembre 2024, su Rai1 Semplicemente Fiorella ha interessato 2.488.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Canale5 La Rosa della Vendetta ha conquistato 1.798.000 spettatori con uno share dell’11.6%. Su Rai2 la Cerimonia di Chiusura delle Paralimpiadi 2024, in onda dalle 20:31 alle 23:05, intrattiene 512.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Motel Forest incolla davanti al video 433.000 spettatori con il 2.8% (presentazione a 546.000 e il 2.9%). Aggiornamento ore 9,40 Su Rai3 Presadiretta segna 839.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 568.000 e il 3.1%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m.