Arrestato in piazza Garibaldi per detenzione e spaccio di cocaina

Leggi tutta la notizia su triesteprima

(Di lunedì 9 settembre 2024) TRIESTE - Lo scorso 28 agosto scorso, nel pomeriggio, la polizia di Stato di Trieste ha tratto in arresto un 35enne africano per il reato didi sostanze stupefacenti ai fini di, e ha sequestrato mezzo chilo die 20 mila euro in contanti. In particolare, gli agenti della