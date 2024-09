Apple lancia gli iPhone 16 progettati per l' Intelligenza Artificiale | Nuova era

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 9 settembre 2024)toglie il velo allaserie di16 «da zero» per la sua. La società di Cupertino entra così nel vivo del discorso iniziato alla conferenza degli sviluppatori di giugno in cui hatoIntelligence e mostra come cambierà il suo prodotto di punta che ora vede, capisce e spiega tutto all’utente con informazioni dettagliate. Una svolta