Antonio 12 anni ha un Q I di 130 ma è stato bocciato in seconda media | Ora il Tar lo ha riammesso

(Di lunedì 9 settembre 2024)ha 12, suona da 5 il pianoforte, ha un quoziente intellettivo pari a 130. Ma èin. La famiglia ha fatto ricorso e il tribunale amministrativo regionale del Veneto lo ha ammesso alla terza classe. La motivazione della bocciatura è stata «basso rendimento». L’avvocata Ermelinda Maulucci spiega oggi a La Stampa che «è la prima volta: una decisione presa per il mancato rispetto delle esigenze di uno studente plusdotato. La scuola non ha adottato un Pdp (Piano personalizzato di studi) o misure rispondenti ai bisogni educativi del minore. Il Consiglio di classe non ha mai nemmeno discusso l’opportunità di farlo né ha mai motivato tale decisione». Il PdP Mercoledì 11 settembretornerà in classe con i vecchi compagni. «Nostro figlio ha passato un bruttissimo anno scolastico: era demoralizzato, si sentiva impotente.