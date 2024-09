Antonella Clerici è stata operata d’urgenza questa estate | Ma ora sto bene e torno in tv

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quest’. «Sto, sono felice di ritrovarli e si ricomincia. Lamentarsi non fa parte del mio Dna, perché sonofortunata», dice oggi in un’intervista a Repubblica nella quale annuncia il suo risu Rai 1 con È sempre mezzogiorno. Oggi quando le chiedono “Come stai?” i suoi amici lo fanno «con un affetto diverso. Mi vengono incontro e mi abbracciano. È bello essere benvoluti, ed è un privilegio. Vogliono davvero sapere come sto, non è una frase di circostanza». Ma ha deciso di non sposarsi perché «i matrimoni mi hanno sempre portato male, ci sono le successioni, devi decidere prima cosa fare, per carità. Io lavoro, sono indipendente di mio, lui ha una famiglia importante e vado d’accordo con tutti. Quando ci sono situazioni patrimoniali, i figli, tutto si complica. Non mi piace».