Andrea Galimberti e Sara Stefanelli | chi sono gli italiani dispersi sul Monte Bianco

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quattro alpinisti risultanosulda sabato 7 settembre, duee due coreani. Gli scalatori, secondo quanto riferito dal soccorso alpino valdostano, si troverebbero bloccati nei pressi della vetta a oltre 4500 metri di quota, impediti dal maltempo a proseguire o scendere. Dei due alpinisti coreani, invece, non si hanno ancora informazioni precise sulla posizione. La mattina di domenica 8 settembre i soccorritori hanno tentato di salire in quota a piedi, ma hanno dovuto interrompere il tentativo a causa delle proibitive condizioni meteo che rendono le operazioni estremamente pericolose. Il peggioramento del tempo con forti venti e nevicate rende difficile non solo l’intervento via terra, ma anche l’eventuale impiego di elicotteri.