Ancora vandali contro Atm danneggiate pensilina e palina in pieno centro | Gesto vergognoso ai danni di un bene comune

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Un nuovo attoco è stato compiuto nella serata di sabato in, precisamente presso la fermata Atm di via La Farina denominata Royal. L'autore o gli autori delhanno sia spaccato il vetro dellaintelligente installata in loco, attraverso cui l'Azienda Trasporti di