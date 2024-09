America’s Cup New Zealand avverte | Miglioreremo tanto è sicuro Nuove vele in arrivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Team Newha chiuso il round robin della Louis Vuitton Cup con otto vittorie all’attivo in dieci regate disputate: una l’ha persa perché non si è potuta presentare in acqua dopo la caduta dello scafo da una gru, nell’altra è andata ko per merito di Luna Rossa. I detentori dellaCup si prenderanno ora una pausa a Barcellona e torneranno in scena direttamente a ottobre, quando affronteranno lo sfidante designante nel Match Race che metterà in palio la Vecchia Brocca. I Kiwi sono apparsi superiori per larghi tratti, ma la vittoria di qualche giorno fa firmata dall’equipaggio italiano ha indubbiamente creato qualche incertezza. Nella giornata odierna la corazzata oceanica ha avuto la meglio su American Magic e al termine della regata i due timonieri hanno parlato ai microfoni della testata neozelandese Stuff.