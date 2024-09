Allattare dopo un tumore al seno è sicuro | non aumentano le recidive

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 9 settembre 2024) Due studi internazionali che saranno presentati al congresso dell’European Society for Medical Oncology (ESMO) hanno confermato cheunale non aumenta il rischio di recidiva o di nuovi tumori. Questo vale anche per le giovani donne portatrici di una mutazione BRCA, condizione che predispone a un rischio maggiore di sviluppare tumori al