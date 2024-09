Aipd un concerto per pianoforte all' ospedale dell' Angelo

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Quest'anno ricorrono i 25 anni dalla costituzione di(associazione persone down) sezione Venezia-Mestre. Per valorizzare il raggiungimento di questo traguardo, l'associazione ha programmato una serie di momenti di incontro aperti a tutti gli amici che in questi anni l'hanno accompagnata e