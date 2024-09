Aggressioni negli ospedali dal Daspo all’esercito | le proposte per fermare le violenze

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 9 settembre 2024) Anaao Assomed e Cimo Fesmed nelle scorse ore hanno proclamato lo stato di agitazione e hanno annunciato per lunedì 16 settembre una manifestazione unitaria a Foggia, con l'obiettivo di protestare contro l’ultimo episodio di violenza che ha colpito alcuni operatori sanitari della città. Intanto si mobilitano associazioni di categoria ed esponenti politici per pensare a soluzioni di contrasto: Fnomceo e Fiaso hanno chiesto l’applicazione dell’istituto dell’arresto in flagranza differita, il senatore Ignazio Zullo - capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Lavoro e Sanità - ipotizza una sorta di "", mentre Nursing Up vorrebbe la presenza dell’esercito. L’associazione che riunisce il personale infermieristico ha contato 34 episodi di violenza in 31 giorni.