Affinati | Cari prof non limitatevi a spiegare il programma e mettere il voto ma conoscete a fondo i vostri studenti

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 9 settembre 2024) "La scuola non è un luogo lontano dalla vita, ma un'esperienza che la intensifica". Con queste parole, lo scrittore Eraldo, per anni docente negli Istitutiessionali e fondatore della Scuola Penny Wirton per immigrati, si rivolge ai giovani che tornano sui banchi di scuola. L'articolo: “, nonilil, ma” .