Adriano Galliani sposo per la quarta volta | il racconto del matrimonio con Helga Costa

(Di lunedì 9 settembre 2024) Monza, 9 settembre 2024 – Un(civile) un po’ più lungo del previsto, ma riuscito alla perfezione., 80 anni, e la sua compagna da 13 anni, 57 anni, si sono uniti civilmente al Comune di Monza. Il tempi più lunghi sono presto spiegati. Entrambi sono milanesi e al sindaco Paolo Pilotto, che ha officiato la cerimonia in sala giunta a Monza, è toccato leggere anche gli articoli in cui il Comune di Milano autorizzava il cambio di sede naturale della cerimonia. Perché, monzese di nascita e attualmente amministratore delegato del Monza Calcio, ci teneva a celebrare nella “sua“ città. E così è stato. Una cerimonia volutamente per pochi intimi (del restoè al suo quarto), con i macchinoni dei principali protagonisti che arrivavano parcheggiando direttamente in Municipio, mentre pochi passanti gettavano uno sguardo incuriosito.