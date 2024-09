Adani | Pilastri dell’Italia due sono dell’Inter E Frattesi più utilizzato!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 9 settembre 2024)parla dei giocatori indispensabili per l’Italia di Luciano Spalletti e tra questi ne cita tre. Durante la trasmissione “La Domenica Sportiva”, l’ex calciatore nerazzurro si sofferma in particolare su Davide. INDISPENSABILI – Secondo Leletre i nerazzurridi questa Nazionale: «Non è una cosa così assurda pensare che Spalletti cambierà 3-4 giocatori. Le partitedue: la prima ora e l’ultima mezz’ora. Ia cui non può rinunciare? Uno non può andarci che è Calafiori. Bastoni deve andare in campo e il portiere men che meno. Uno non è stato convocato ed è Barella. Tutti gli altri vanno un po’ gestiti. Quello che ha giocato di più con Spalletti èche ha fatto 14 presenze su 15 ma all’Inter non è titolare. I giocatori vanno cercati, ma non lo fai dall’oggi al domani».