A Sabaudia il varo della nuova Dragon boat Circe per la riabilitazione delle donne operate

Leggi tutta la notizia su latinatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ala cerimonia per ildel” organizzata dalla Llit - Lega italiana lotta contro i tumori, in collaborazione con la Asd The Core Canottaggio, che ha ospitato l’evento, e il gruppo Donna Più Lilt di Latina. Ilper ledi tumore al seno è una