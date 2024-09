A Mattinata la ' Regina' della dance e il cabaret di Gianni Ciardo

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) Alunedì 16 settembre, in occasionechiusura delle celebrazioni in onorePatrona Maria SantissimaLuce, doppio appuntamento con musica e. In villa comunale a partire dalle 21.45 spettacolo gratuito con la comicità die a seguire con la disco music