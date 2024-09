A Fratta Terme un corso gratuito per imparare a usare il computer

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di lunedì 9 settembre 2024) È in partenza nel comune di Bertinoro unbase di, per scoprire il mondo digitale in sicurezza. Finanziato con i fondi del ministero del lavoro e della Regione Emilia-Romagna, ile si svolgerà presso il Gibs, lo spazio giovani ain via Loreta 233, ogni