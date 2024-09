A che ora Luna Rossa-Alinghi oggi | nuovo programma tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Prima un brutto temporale e poi un vento troppo leggero hanno costretto il comitato di gara a cancellare le regate indomenica 8 settembre, valide per l’ultima giornata del round robin della Louis Vuitton Cup. Le ultime tre sfide della fase a gironi del torneo che designa gli sfidanti di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup sono state rinviate a(lunedì 9 settembre) nelle acque di Barcellona. Si dovrebbe incominciare alle ore 14.00, sperando che il meteo sia favorevole e che si posse completare questa fase della competizione.Rosa affronterÃnella seconda regata (dunque attorno alle ore 14.45 se non ci saranno rinvii). Gli uomini dello skipper Max Sirena inseguono la vittoria per assicurarsi il primo posto che permette di scegliere l’avversario in semifinale.