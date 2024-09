A che ora corre oggi Jacobs al meeting di Bellinzona? Orario e tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 9 settembre 2024) A che oraMarcellaldi? Ecco il programma, la diretta tv e gli orari della gara dei 100 metri di atletica leggera in Svizzera. L’oro olimpico di Tokyo torna in pista dopo le ottime Olimpiadi di Parigi, concluse purtroppo senza medaglia, e lo fa in una gara piena di stelle. Per l’azzurro, la connza sarà composta da rivali del calibro del sudafricano Akani Simbine e del giamaicano Ackeem Blake. Al via anche i due forti statunitensi Ronnie Baker e Pjai Austin. SEGUI IL LIVE CALENDARIO COMPLETO 2024 DI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI PROGRAMMA E ORARI – Ildi2024 sarà trasmesso in diretta per gli abbonati su Sky Sport Arena a partire dalle ore 19.55, e in streaming su Sky Go e Now. Sportface.it vi terrà informati con dirette testuali, cronache e tutti i risultati aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.