WWE | Si fa la storia un titolo TNA verrà difeso ad NXT

(Di domenica 8 settembre 2024) E’ da mesi che la WWE e la TNA hanno stretto un accordo di collaborazione, in particolare Impact ed NXT si sono più volte prestati lottatori a vicenda, non a caso settimana prossima i Rascalz combatteranno contro i campioni di coppia Axiom e Nathan Frazer per gli NXT Tag Team Titles, ma non sarà l’unico match titolato in programma che coinvolgerà lottatori esterni, infatti la WWE ha appena reso ufficiale la dichiarazione mostrata nell’ultimo episodio nel quale tramite i propri social la campionessa Knockout Jordynne Grace annunciava una Open Challenge a qualsiasi ragazza del roster volesse affrontarla per il suo. Per la prima volta quindi unTNAin uno show WWE.