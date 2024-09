Vis adesso si cerca la continuità Stellone conferma 10 titolari su 11

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo la rivoluzione, l’assestamento nella. "Giocatore che fa bene non si cambia", dicein versione Boskov. E allora la Vis di scena oggi a Legnago sarà la stessa che ha incantato il Benelli contro l’Arezzo. Impensabile andare a toccare un meccanismo del genere. Le rotazioni, inevitabili, arriveranno nelle partite successive – annuncia il mister – "anche perché abbiamo 4 impegni ravvicinati. E lì vedremo quattro formazioni diverse, perché io ho sempre fatto così e non voglio arrivare a fine anno con giocatori spremuti". Unico dubbio per stasera: Denis Tonucci. "Ha sentito un fastidio muscolare, ma abbiamo ampia scelta". Si intuisce che non sarà rischiato. E allora la difesa sarà ridisegnata così: Palomba (al debutto) a destra, Coppola in mezzo, Boveto a sinistra. La vittoria con l’Arezzo? Come per le sconfitte, vale il verbo resettare.