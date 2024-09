Virtus Francavilla buona la prima | Manfredonia steso 3-0

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di domenica 8 settembre 2024) Lariparte con un successo. Al debutto in Serie D dopo nove anni dall'ultima gara giocata in questa categoria, il club della Città degli Imperiali batte 3-0 il, in una gara inizialmente bloccata ma poi decisa dall'estro degli esterni Pinto (autore di tre assist) e