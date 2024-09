Viabilità Roma Regione Lazio del 08-09-2024 ore 16 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) ORE 16.20 SI RALLENTA SULLA DIRAMAZIONESUD ALTEZZA GRANDE RACCORDO ANULARE IN INGRESSO NELLA CAPITALE PERCORRENDO LA STATATE PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA VIA DI PRATICA E SPINACETO DIREZIONE EUR IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E FRATTOCCHIE DIREZIONE ALBANO CI SPOSTIAMO IN VIA AURELIA DOVE SI STA IN CODA ALTEZZA PALIDORO DIREZIONEMENTRE AD ANGUILLARA LUNGHE CODE SULLA STRADA PROVINCIALE VIA DI SANTO STEFANO TRA VIANA E VIA DELLE ORTENSIE DIREZIONE VIA BRACCIANESE CLAUDIA Servizio fornito da Astral