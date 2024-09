Via del Cavone la segnalazione | Strisce gialle non ben visibili

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Scrive Gabriele: "Nei parcheggi di Via Dela Vecchiazzano di fronte ai civici 13 e 21, da diversi anni non sono piùlee mancano di segnaletica verticale i parcheggi per i disabili. Ho già contattato sia il comune che il comitato di quartiere ed entrambi hanno