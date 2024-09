Verso Milan-Venezia Paulo Fonseca si affida a Tammy Abraham La novità

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 8 settembre 2024) Per la gara tra ile ilsi prepara a schierare dal primo minuto il nuovo arrivato. Lacambia in attacco e secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, per la gara contro il, il tecnico portoghese avrebbe deciso di schierare dal primo minuto il nuovo attaccante – arrivato dalla Roma nell’ultimo giorno di calciomercato –. Alvaro Morata sta recuperando dall’infortunio rimediato nella partita con il Torino e dovrebbe farcela per la quarta giornata di campionato., però, non vuole rischiare e ha intenzione di preservare l’attaccante spagnolo per il derby del 22 settembre. Ecco che, quindi, con il, saràa guidare l’attacco. L’inglese prenderà il posto occupato da Okafor nelle ultime uscite di campionato.