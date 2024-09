Verso Cagliari-Napoli Ieri Conte…E Kvara…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 8 settembre 2024): di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Scott McTominay e Billy Gilmour inducono ad una riflessione sulla possibilità di vestire un altro abito tattico. « Non cambieremo modo di attaccare, semmai quello di difendere. Già lo facciamo a quattro», ha spiegato Conte. La traduzione è semplice”. Ilpotrebbe alternare Ilpotrebbe alternare due moduli: il consolidato finora 3- 4- 2- 1, oppure un 4-3-3 (che diventa 4-2-3-1 se Mc-Tominay gioca da trequartista)per sfruttare l’abbondanza in mediana ( è stato reintegrato pure Folorunsho) senza intaccare la potenza offensiva. Il tridente Neres, Lukaku, Kvaratskhelia avrebbe pure maggiore respiro in fase di non possesso.