Vela | Vuitton Cup Giornata cancellata per assenza di vento

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 8 settembre 2024) L'organizzazione ha deciso non far uscire dal porto le imbarcazioni BARCELLONA (SPAGNA) - Niente regate alla LouisCup. A causa del maltempo e dell'dil'organizzazione ha deciso di evitare di far uscire da porto le imbarcazioni. - Foto: Ipa Agency - . xd6/mc/red 08-Set-24 18:07