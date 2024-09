Vela America’s Cup 2024 con Luna Rossa | calendario programma date orari tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) Dalle Challenger Selection Series (Louis Vuitton Cup) alle Finali, partendo però con l’ultima e più importante regata preliminare, quella di Barcellona, dove per la prima volta si vedranno all’opera i nuovi AC75. L’Cupentra nel vivo e il sipario si solleverà il 22 agosto, con la Final Preliminary Regatta. I team in gara –compresa – mostreranno i passi in avanti e i risultati di mesi e mesi di studio e preparazione. Il 29 agosto inizieranno le Challenger Selection Series, note come Louis Vuitton Cup, insino al 5 ottobre. Da questa competizione uscirà il nome del team che avrà il diritto di affrontare il Defender Emirates Team New Zealand.