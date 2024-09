Vedova di Lucio Battisti assolta dopo una lite con la vicina | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su today

(Di domenica 8 settembre 2024) Coinvolta in unacondominiale anche ladiBattista, poida tutte le accuse mosse contro di lei. Tutto era nato per colpa di alcune finestre che si affacciano sul vano condominiale e altre sul prospetto dell'immobile sito in via Ramusio a Rimini. Erano state oscurate