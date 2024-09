Valditara | sperimentazione AI a scuola

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 8 settembre 2024) 13.19 "Siamo uno dei primi Paesi ad avere avviato quest'anno scolastico unanell'utilizzo dell'intelligenza artificiale per la personalizzazione della didattica. Parte in 15 classi in alcune Regioni: Calabria, Lazio, Toscana, Lombardia". Lo ha detto il minisro dell'Istruzione e del Merito Giuseppea Cernobbio. In merito all'alternanza-lavoro,afferma di avere ricevuto un forte consenso al G7 su questo tema e lamenta che ci sia chi "nostalgico di Gramsci" si oppone a questa iniziativa.