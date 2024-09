US Open 2024 Sinner | Titolo che vale tantissimo lo dedico a mia zia che non sta bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 8 settembre 2024) “Questoper me, l’ultimo periodo è stato molto difficile e per questo voglio ringraziare al mio team che mi ha sostenuto ogni giorno“. Queste le prime parole di Jannik, nel suo discorso durante la cerimonia di premiazione degli Us, dopo aver sconfitto Taylor Fritz in tre set in finale. “Amo il tennis, mi alleno tanto per arrivare a giocare in questi palcoscenici, però ho imparato che oltre il campo c’è altro.questoa mia zia che non sta, non so quanto ancora resterà in vita – ha proseguito un commosso-. È bellissimo poter condividere con lei questo momento, è stata una persona importante nella mia vita. Auguro a tutti di avere sempre tanta salute“.