Un’auto in fiamme nel basso Salento | è risultata rubata forse usata per fatti di cronaca

Leggi tutta la notizia su lecceprima

(Di domenica 8 settembre 2024) RACALE –data allein aperta campagna: è. Si indaga per stabilire se possa essere stata utilizzata per recentidi. L’episodio pochi minuti dopo le 4 di questa notte, alla periferia di Racale. I vigili del fuoco del comando provinciale sono in