Un brutto Lane pareggia in 10 contro Lopez

Leggi tutta la notizia su vicenzatoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo i primi 30’ di basso profilo, i biancorossi si ritrovano in 10 per l’espulsione di Della Latta. Grazie ad una prodezza del nuovo acquisto Leverbe gli uomini di Vecchi vanno però in vantaggio prima del riposo. A trequarti gara si fanno però raggiungere sull’ennesima dormita difensiva. Per