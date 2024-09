Tre cassonetti dell' immondizia bruciano all' alba | l' ombra del vandalo

Leggi tutta la notizia su ferraratoday

(Di domenica 8 settembre 2024) Dopo i mezzi nel parcheggio’ex Zuccherificio, anche i bidoni. Sembra non esserci pace per Pontelagoscuro (anche se va specificato che i due episodi non sono al momento collegati). Domenica all’, infatti, almeno tredei rifiuti di via Muddy Waters hanno preso