Traffico Roma del 08-09-2024 ore 16 | 30

(Di domenica 8 settembre 2024) Luceverdementre vati dalla redazione in zona Torrevecchia temporaneamente chiusa via fratel Giuseppe Lazzaro per l’incendio di fogliame rallentamenti per incidente sulla via Pontina tra Pratica di Mare Tor de’ Cenci in direzionenel pomeriggio in programma una processione religiosa nell’area del Circo Massimo dalle 17 alle 18:30 possibili disagi in tutta la zona per i dettagli di altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it l’addizione Alfano è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità