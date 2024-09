Traffico Roma del 08-09-2024 ore 13 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 8 settembre 2024) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati studio Sonia cerquetani intenso ilsulla A1 Firenzecode tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze regolare ilsul Raccordo Anulare e sulle altre strade ed autostrade della capitale ottantunesimo anniversario della difesa didiverse eventi celebrativi ancora chiusa Piazza di Porta San Paolo e Parco della Resistenza per una cerimonia in serata poi verrà chiuso Piazzale Ostiense dalle 19 alla mezzanotte e questo per poter effettuare delle proiezioni di filmati storici sulla facciata della Piramide Cestia e sulle mura di Porta San Paolo fino a cessate esigenze è chiuso per lavori viadotto della Magliana tra via dell’Industria e via Laurentina verso il centro città è dalle due rampe di accesso da via Laurentina fino alla rampa di accesso da via Cristoforo Colombo verso Fiumicino nel pomeriggio è in programma una e ...